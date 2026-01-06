Apoteosi rosanero il Palermo C5 vince le Final Four di Coppa Italia e si laurea campione di Sicilia

Il Palermo C5 si aggiudica le Final Four di Coppa Italia di serie C1, conquistando il titolo di campione di Sicilia. Sostenuto dal calore del pubblico del Pala Don Bosco, il team ha dimostrato determinazione e competenza, portando a casa un risultato importante nel panorama del calcio a cinque regionale. La vittoria rappresenta un momento di grande soddisfazione per la società e i tifosi, consolidando la posizione del club nel campionato.

"Un sogno che sogni da solo è un sogno. Un sogno che sogni con qualcuno è realtà". Il Palermo Calcio a5, sostenuto dal calorosissimo pubblico del Pala Don Bosco, si laurea campione di Sicilia trionfando nelle Final Four di Coppa Italia di serie C1. Due giornate, quelle del 3 e 4 gennaio 2026, che.

