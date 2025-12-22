Palermo c5 ecco l' esito del sorteggio delle Final four della Coppa Italia di Serie c1 |
Il 2026 inizierà nel migliore dei modi per il futsal siciliano: nel weekend del 3 e 4 gennaio, infatti, Palermo ospiterà per la prima volta le Final Four di Coppa Italia della Serie C1 regionale. Teatro di questa importantissima manifestazione sportiva sarà il "Pala Don Bosco", casa del Palermo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
