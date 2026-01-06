Alessandro Ambrosio accoltellato e ucciso a 34 anni il killer è Jelenic Marin | il 36enne è in fuga ha precedenti

Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato trovato morto il 5 gennaio in un parcheggio della stazione di Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, è stato accoltellato e ucciso. Il sospettato, Jelenic Marin, di 36 anni, con precedenti, è attualmente in fuga. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche e assicurare alla giustizia il responsabile.

Alessandro Ambrosio, capotreno 34enne, è stato trovato morto intorno alle 18.30 del 5 gennaio in un parcheggio della stazione di Bologna e più precisamente in un'area non. 🔗 Leggi su Leggo.it

