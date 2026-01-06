Agricoltura | Foti ' rafforzamento Pac vittoria italiana'

Il rafforzamento della Politica Agricola Comune nel bilancio Ue 2028-2034 rappresenta un risultato importante per l’Italia, confermando l’impegno del Paese nel settore agricolo. Questa misura permette di sostenere gli agricoltori e promuovere uno sviluppo più sostenibile e competitivo. La decisione riflette l’importanza strategica dell’agricoltura nel contesto europeo e le ambizioni italiane di rafforzare il settore a livello comunitario.

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “Il rafforzamento della Politica agricola comune nel bilancio Ue 2028-2034 è una chiara vittoria politica dell'Italia. Dopo mesi di confronto, l'Europa abbandona l'ipotesi di tagli e riconosce l'impostazione italiana di aumentare le risorse, introdurre maggiore flessibilità e rafforzare gli strumenti anticrisi. L'Unione europea torna finalmente a investire su chi produce e custodisce il territorio. L'Italia, con il governo Meloni e grazie all'impegno del ministro Lollobrigida, dimostra di non subire più le decisioni di Bruxelles ma di orientarle, riaffermando il proprio peso politico nelle scelte strategiche europee e riportando l'agricoltura al centro delle politiche comunitarie”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Agricoltura: Foti, 'rafforzamento Pac vittoria italiana' Leggi anche: Agricoltura: Fidanza (FdI-Ecr), 'più risorse per Pac grazie ad azione italiana' Leggi anche: Agricoltura tra ombre e luci nel 2025, da dazi e Pac alla cucina italiana patrimonio Unesco Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Von der Leyen, più risorse e flessibilità per la Pac nel 2028-2034 - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen propone un rafforzamento del sostegno all'agricoltura ... msn.com

Più risorse per la Pac nel 2028-2034, von der Leyen: «Mobilitati immediatamente 45 miliardi per gli agricoltori». Esulta Meloni: «Italia ascoltata» - La presidente della Commissione Ue ha proposto un rafforzamento del sostegno all'agricoltura nel prossimo bilancio pluriennale. msn.com

Von der Leyen: più risorse e flessibilità per la Pac nel 2028-2034. Meloni: "Italia ascoltata" - La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen propone un rafforzamento del sostegno all'agricoltura nel prossimo bilancio pluriennale. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.