La FIAIP esprime preoccupazione per la recente stretta fiscale sugli affitti brevi introdotta dalla Legge di Bilancio. La modifica normativa potrebbe avere ripercussioni sul mercato immobiliare, influenzando agenti e proprietari. Il collegio di Lucca e Pisa evidenzia l’importanza di monitorare attentamente gli effetti di questa nuova regolamentazione, che segna un cambiamento significativo nel settore degli affitti brevi in Italia.

Affitti brevi, ecco la stretta fiscale. Con la prossima Legge di Bilancio cambia in modo significativo il quadro normativo degli affitti brevi, con effetti che potrebbero riflettersi sull’intero mercato immobiliare: a denunciarlo il collegio di Lucca e Pisa della Federarazione Italiana Agenti Immobiliari. L’abbassamento della soglia per l’obbligo di apertura della Partita IVA da cinque a tre immobili locati a fini turistici è destinato a segnare un punto di svolta per migliaia di proprietari. Dal terzo immobile in poi, infatti, la locazione breve non sarà più considerata semplice gestione del patrimonio, ma attività economica vera e propria, con l’esclusione della cedolare secca e l’introduzione di obblighi fiscali, contributivi e amministrativi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Affitti brevi, stretta fiscale. La FIAIP è preoccupata

Leggi anche: Approvata la legge sugli affitti brevi, per i Comuni nuovi strumenti e leva fiscale

Leggi anche: Stretta sugli affitti brevi. Toscana batte governo. La Consulta: ok alla legge

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Affitti brevi, la nuova stretta parte dal terzo immobile locato; Affitti brevi, stretta fiscale. La FIAIP è preoccupata; Legge di Bilancio 2026: IRPEF al 33%, stretta PEX e affitti brevi. Il testo in Gazzetta; Tasse, tra tagli dell'Irpef e stretta sugli affitti brevi: le novità per il 2026.

Affitti brevi, stretta fiscale. La FIAIP è preoccupata - Con la prossima Legge di Bilancio cambia in modo significativo il quadro normativo degli affitti brevi, con effetti che potrebbero riflettersi sull’intero merca ... lanazione.it