Approvata la legge sugli affitti brevi per i Comuni nuovi strumenti e leva fiscale

Da ieri, i Comuni dell’Emilia-Romagna dispongono di un nuovo strumento legislativo per regolamentare gli affitti brevi. Questa legge offre ai Comuni nuovi strumenti e incentivi fiscali, consentendo una gestione più efficace e sostenibile del settore. Un passo importante per adattarsi alle esigenze del mercato e garantire un equilibrio tra sviluppo economico e tutela del territorio.

Da ieri i Comuni dell’Emilia-Romagna hanno a disposizione un nuovo strumento di legge che interviene sulla regolamentazione degli affitti brevi all’interno del loro territorio. L’Assemblea legislativa ha infatti approvato il progetto di legge della Giunta che disciplina gli immobili destinati a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Nuovi strumenti urbanisitici per "gestire" gli affitti brevi, parte l'iter della legge regionale Leggi anche: Legge sugli affitti brevi in Emilia-Romagna, per i comuni la facoltà di attivare strumenti regolatori mirati Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L’Emilia-Romagna ha una nuova legge sugli affitti brevi; Affitti brevi: respinto il ricorso del governo, i Comuni possono imporre limiti. Esultano Giani e Funaro; Affitti brevi, cosa prevede la legge dell'Emilia-Romagna: «La nuova destinazione d'uso e le regole decise dai Comuni»; Affitti brevi, approvata la legge regionale. Ora la palla passa ai comuni. Approvata la legge sugli affitti brevi, per i Comuni nuovi strumenti e leva fiscale - La nuova norma dà facoltà alle amministrazioni comunali di introdurre nei loro piani urbanistici la ‘locazione breve’ nella categoria turistico- modenatoday.it

Affitti brevi, approvata la legge regionale - Con il voto favorevole di Pd, Avs, Civici e Movimento 5 Stelle e quello contrario di FdI, Forza Italia, Rete civica e Lega, ... corriereromagna.it

Approvata la legge sugli affitti brevi: ora la palla passa ai Comuni - Stop alle regole uguali per tutti e via libera alle decisioni locali: l’Assemblea legislativa dell’Emilia- sanmarinortv.sm

Con il decreto di classificazione dei comuni montani, il Governo dà attuazione alla "Nuova legge sulla montagna" approvata a settembre (L'Altramontagna) - facebook.com facebook

Affitti brevi, approvata la legge regionale x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.