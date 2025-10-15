Affari Tuoi De Martino in difficoltà Colpa di Herbert Ballerina | Ti avevo detto di cambiare battuta

Nuovo appuntamento con Affari Tuoi per la puntata di mercoledì 15 ottobre 2025. Stefano De Martino dà il via al suo show alla stessa maniera di tutte le sere. Benvenuto al pubblico e presenta Francesca dalla Liguria, che sceglie il suo pacco senza conoscerne il numero. Momento pubblicità con protagonista il conduttore e poi via alle presentazioni approfondite. La designer Francesca parla un po’ di sé e presenta il suo compagno Davide. La parola poi passa a Herbert Ballerina, che decide stasera di tirare un colpo basso all’amico presentatore. Una battuta improvvisata. C’è un copione ad Affari Tuoi e prevede che si rispettino determinati momenti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, De Martino in difficoltà. Colpa di Herbert Ballerina: “Ti avevo detto di cambiare battuta”

