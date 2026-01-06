Aerei dirottati per nubi basse Saga | Problemi in tutta Italia non solo all' aeroporto d' Abruzzo

A causa delle nubi basse, vari aeroporti italiani stanno affrontando dirottamenti e disagi nei voli. Saga ha confermato che i problemi non sono limitati all’aeroporto d’Abruzzo di Pescara, ma interessano tutta Italia. Le condizioni meteorologiche avverse continuano a influire sulle operazioni aeroportuali, causando ritardi e modifiche ai programmi di volo su diversi scali del paese.

Dirottamenti e disagi a causa delle nubi basse anche all'aeroporto d'Abruzzo, ma Saga chiarisce: "I problemi non riguardano solo Pescara, ma tutta Italia". La società che gestisce lo scalo abruzzese interviene dopo le polemiche seguite alle recenti cancellazioni e ritardi dei voli."In queste ore.

Pescara : tre voli serali dirottati Nella tarda serata di ieri, tre voli in arrivo della compagnia aerea lowcost irlandese non sono riusciti ad atterrare a Pescara e si sono recati poi agli alternati scelti per atterrare in sicurezza. I voli dirottati FR6529 Milano Malpensa. - facebook.com facebook

