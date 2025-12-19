La Saga sui voli dirottati per nebbia nell' aeroporto d' Abruzzo | Falsa la mancanza di strumentazioni
Una saga svela i retroscena dei voli dirottati per nebbia all’aeroporto d’Abruzzo, smentendo le voci infondate sulla presunta mancanza di strumentazioni adeguate. Le recenti notizie sui social e alcuni media, che attribuivano problemi tecnici all’aeroporto, vengono chiarite con fatti e dettagli tecnici, offrendo una prospettiva più accurata e trasparente sulla gestione delle operazioni in condizioni meteorologiche avverse.
La Saga fornisce alcuni chiarimenti riguardo alle notizie comparse su alcuni profili social e riprese da alcune testate, che parlano, «senza fondamento scientifico, di mancanza di strumentazioni in dotazione all’aeroporto d’Abruzzo che consentirebbero l’atterraggio in condizioni meteo avverse».La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
