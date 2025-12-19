La Saga sui voli dirottati per nebbia nell' aeroporto d' Abruzzo | Falsa la mancanza di strumentazioni

Una saga svela i retroscena dei voli dirottati per nebbia all’aeroporto d’Abruzzo, smentendo le voci infondate sulla presunta mancanza di strumentazioni adeguate. Le recenti notizie sui social e alcuni media, che attribuivano problemi tecnici all’aeroporto, vengono chiarite con fatti e dettagli tecnici, offrendo una prospettiva più accurata e trasparente sulla gestione delle operazioni in condizioni meteorologiche avverse.

Nebbia sull’aeroporto d’Abruzzo, salta anche il collegamento con Caselle: voli dirottati e disagi a Pescara - Scalo paralizzato per ore dalla scarsa visibilità, Malpensa e Cracovia finiscono su Fiumicino, stop al volo per Torino ... giornalelavoce.it

Operatività ridotta per l'aeroporto d'Abruzzo con la nebbia, ancora voli dirottati - Nuovi disagi per lo scalo aeroportuale "Pasquale Liberi" nella mattinata di venerdì 19 dicembre a causa della scarsa visibilità ... ilpescara.it

LA REPLICA Voli dirottati per maltempo, scoppia la polemica. La Saga: "Nessuna carenza infrastrutturale" Leggi qui - facebook.com facebook

