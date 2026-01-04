Lutto cittadino per Achille Barosi e Chiara Costanzo | Milano piange i suoi liceali Il destino atroce dei due amici morti a Crans-Montana

Milano piange la perdita di Achille Barosi e Chiara Costanzo, due giovani liceali vittime della tragedia di Crans-Montana. Il lutto cittadino è stato proclamato per onorare la memoria degli studenti, simboli di una comunità colpita da una tragedia che ha sconvolto l’intera città. Un momento di riflessione e solidarietà per ricordare i giovani scomparsi e riflettere sulla sicurezza e sulla fragilità della vita.

Milano, 4 gennaio 2026 – Lutto cittadino per ricordare Achille Barosi e Chiara Costanzo, i due liceali milanesi morti nella strage di Crans Montana, dove una festa di Capodanno si è trasformata in un inferno senza fine. La decisione è stata annunciata oggi da Palazzo Marino. Il sindaco Giuseppe Sala sarà presente all'arrivo delle salme dei due ragazzi, entrambi di soli sedici anni. Una tragedia, quella del Le Constellation, che sta toccando profondamente Milano. I ragazzi della Terza D nell’inferno di Crans-Montana: Francesca, Sofia, Leonardo e Kean, i liceali del Virgilio ustionati nella strage Achille, studente modello delle Orsoline. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lutto cittadino per Achille Barosi e Chiara Costanzo: Milano piange i suoi liceali. Il destino atroce dei due amici morti a Crans-Montana Leggi anche: Lutto cittadino Achille Barosi e Chiara Costanzo: Milano piange i suoi liceali. Il destino atroce dei due amici morti a Crans-Montana Leggi anche: Achille e Chiara morti a Crans-Montana: “Erano amici, uniti dalla passione per lo sci” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Anche Achille Barosi morto a Crans–Montana: le indagini; Crans-Montana, la comunità dei milanesi in lutto: “Quel locale un bunker senza uscite, ora vogliamo verità e giustizia”; Incendio a Crans-Montana: identificate le sei vittime italiane, dai 15 ai 17 anni; I nomi, i volti, le ultime speranze. Chi sono gli italiani dispersi a Crans-Montana. Strage di Crans-Montana, a Milano lutto cittadino per le giovani vittime - Il Comune di Milano ha intenzione di proclamare il lutto cittadino per le giovanissime vittime che hanno perso la vita nella strage di Crans- ansa.it

Achille Barosi è morto: il liceale milanese delle Orsoline vittima della strage a Crans-Montana - Dopo giorni di angoscia e speranza la tragica conferma: il sedicenne è deceduto nell’inferno del Le Constellation. ilgiorno.it

Crans-Montana: il 16enne Achille Barosi disperso dopo l’incendio di Capodanno - Achille era amico di Chiara Costanzo, la 16enne ginnasta e studentessa del liceo Moreschi di Milano, anche lei presente nel locale durante l’incendio. giornaledipuglia.com

