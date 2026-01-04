Lutto cittadino Achille Barosi e Chiara Costanzo | Milano piange i suoi liceali Il destino atroce dei due amici morti a Crans-Montana

Milano piange Achille Barosi e Chiara Costanzo, due giovani liceali tragicamente deceduti nella strage di Crans-Montana. La città si unisce nel lutto cittadino, in segno di rispetto e vicinanza alle famiglie colpite da questa perdita improvvisa. Il ricordo dei due amici rimarrà vivo nel cuore della comunità, che si stringe intorno a chi li conosceva e amava.

Milano, 4 gennaio 2026 – Lutto cittadino per ricordare Achille Barosi e Chiara Costanzo, i due liceali milanesi morti nella strage di Crans Montana, dove una festa di Capodanno si è trasformata in un inferno senza fine. La decisione è stata annunciata oggi da Palazzo Marino. Il sindaco Giuseppe Sala sarà presente all'arrivo delle salme dei due ragazzi, entrambi di soli sedici anni. Una tragedia, quella del Le Constellation, che sta toccando profondamente Milano. I ragazzi della Terza D nell’inferno di Crans-Montana: Francesca, Sofia, Leonardo e Kean, i liceali del Virgilio ustionati nella strage Achille, studente modello delle Orsoline. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lutto cittadino Achille Barosi e Chiara Costanzo: Milano piange i suoi liceali. Il destino atroce dei due amici morti a Crans-Montana Leggi anche: Achille e Chiara morti a Crans-Montana: “Erano amici, uniti dalla passione per lo sci” Leggi anche: Crans-Montana, identificati 3 morti italiani: sono Emanuele Galeppini, Achille Barosi e Giovanni Tamburi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Anche Achille Barosi morto a Crans–Montana: le indagini; Crans-Montana, la comunità dei milanesi in lutto: “Quel locale un bunker senza uscite, ora vogliamo verità e giustizia”; Incendio a Crans-Montana: identificate le sei vittime italiane, dai 15 ai 17 anni; I nomi, i volti, le ultime speranze. Chi sono gli italiani dispersi a Crans-Montana. Strage di Crans-Montana, a Milano lutto cittadino per le giovani vittime - Il Comune di Milano ha intenzione di proclamare il lutto cittadino per le giovanissime vittime che hanno perso la vita nella strage di Crans- ansa.it

Achille Barosi è morto: il liceale milanese delle Orsoline vittima della strage a Crans-Montana - Dopo giorni di angoscia e speranza la tragica conferma: il sedicenne è deceduto nell’inferno del Le Constellation. ilgiorno.it

Crans-Montana, disperso Achille Barosi: l’ultimo avvistamento mentre rientrava nel locale per prendere giacca e cellulare - Secondo quanto riferito dal cugino Edoardo Sparacino, Achille è stato visto l’ultima volta alle 1:30 del primo gennaio mentre rientrava nel locale per recuperare la giacca e il cellulare. giornaledipuglia.com

