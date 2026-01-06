Accusano Trump ma in realtà il diritto internazionale è poco più di un' utopia

L’affermazione che il diritto internazionale sia ormai privo di efficacia circola frequentemente, alimentando un senso di disillusione. In un contesto in cui le tensioni geopolitiche si intensificano, si tende a considerare le norme globali come poca cosa rispetto agli interessi nazionali. Questa percezione solleva domande: quanto è davvero valido il diritto internazionale e quale ruolo giocano le grandi potenze nel rispettarlo?

«Il diritto internazionale non esiste più». In questi giorni sentiamo ripetere come un mantra questa affermazione, accompagnata spesso dalla disperazione di coloro che, pur di dare addosso all’America e a Trump, sarebbero disposti a stringere patti col diavolo. È facile ribattere ricordando la tranquillità d’animo con cui in un recente passato sono state accettate, ed anzi persino esaltate, le tante violazioni al diritto internazionale di cui ha continuato ad essere piena la storia. Questo doppio standard si spiega certamente con l’ipocrisia partigiana ed ideologica di molti, ma alla sua base c’è forse anche qualcosa di più essenziale: il diritto internazionale non è mai stato considerato forte e cogente, così come può essere il diritto statale, e, in questo senso, si può dire che esso non sia mai esistito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

