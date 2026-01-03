Venezuela | Bonaccini ' regime Maduro brutale ma Trump viola diritto internazionale'

Seguo con attenzione l’evolversi della situazione in Venezuela. Il regime di Maduro si caratterizza per pratiche autoritarie e violazioni dei diritti umani, mentre le azioni di leader come Trump pongono questioni sul rispetto del diritto internazionale. È importante monitorare gli sviluppi per comprendere le implicazioni politiche e umanitarie di questa crisi, che coinvolge la stabilità della regione e il rispetto dei principi fondamentali.

Roma, 3 gen. (Adnkronos) - "Seguo con apprensione e preoccupazione l'evolversi della situazione in Venezuela. Mai come oggi serve riaffermare il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, così come scritto nella nostra Costituzione". Così Stefano Bonaccini. "Il regime di Maduro è brutale, violando costantemente i diritti umani: proprio per questo, come Partito Democratico, in questi anni lo abbiamo condannato duramente, sostenendo l'opposizione democratica venezuelana e chiesto con forza la liberazione degli oppositori e dei cooperanti ingiustamente incarcerati, tra cui il nostro connazionale Alberto Trentini". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezuela: Bonaccini, 'regime Maduro brutale ma Trump viola diritto internazionale' Leggi anche: Esplosioni nella notte a Caracas: “Ordinato da Trump”. Catturato Maduro. Tajani: “Seguiamo evoluzione, Meloni informata”. Per la Russia viola il diritto internazionale Leggi anche: Venezuela: Magi, 'Maduro dittatore ma Trump mette a rischio equilibrio internazionale' La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Maduro, chi è il presidente del Venezuela catturato dagli Usa - Nicolas Maduro, 63 anni, presidente del Venezuela che oggi gli Usa hanno "catturato e portato fuori dal Paese", come annunciato da Donald Trump, è alla guida ... msn.com

Venezuela, “uscita di Maduro negoziata”. Cosa filtra dall'opposizione al regime - La cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti e il suo trasferimento fuori dal Paese sono stati in realtà ... msn.com

Attacco al Venezuela, Donald Trump: «Abbiamo catturato Maduro e la moglie e li abbiamo portati fuori dal Paese» - Il regime venezuelano: «Gli Stati Uniti non riusciranno a mettere le loro mani sulle nostre risorse» ... vanityfair.it

Avete presente il “pacifista” Donald Trump L’aspirante Nobel per la Pace Colui che avrebbe dovuto far tacere le armi e fermare tutte le guerre nel mondo Bene. Stanotte, intorno alle 2 ora locale, il pacifista Donald Trump ha bombardato il Venezuela, senza - facebook.com facebook

Prossimamente disponibile in @Ed_Queriniana | “Una diocesi sinodale” @Synod_va | Autore: Mons. Raúl Biord Castillo, il @ArquiCaracas Venezuela @CEVmedios | Prefazione dal Cardinale @GrechMario Segretario Generale della Segretaria del Sinodo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.