Rampulla applaude la Juve | Buon risultato a Bodo non ci speravo dopo il primo tempo Nella ripresa ho visto una cosa che mi è piaciuta molto

Rampulla elogia la reazione della Juve nella ripresa: l’ingresso del turco è stato decisivo per cambiare l’atteggiamento della squadra. La vittoria in rimonta della  Juventus  contro il  Bodo Glimt  continua a essere oggetto di analisi. Il successo per  3-2, maturato in condizioni ambientali difficili e dopo uno svantaggio iniziale, ha mostrato i due volti della squadra di  Luciano Spalletti: timida e passiva all’inizio, feroce e qualitativa alla fine. A dissezionare la prestazione dei bianconeri è intervenuto  Michelangelo Rampulla. L’ex portiere della  Vecchia Signora, ospite della trasmissione  Maracanà  su  TMW Radio, ha offerto una lettura critica ma costruttiva della serata europea, sottolineando come il risultato finale sia ottimo ma non debba cancellare le ombre della prima frazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

