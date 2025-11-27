Rampulla applaude la Juve | Buon risultato a Bodo non ci speravo dopo il primo tempo Nella ripresa ho visto una cosa che mi è piaciuta molto
Rampulla elogia la reazione della Juve nella ripresa: l’ingresso del turco è stato decisivo per cambiare l’atteggiamento della squadra. La vittoria in rimonta della Juventus contro il Bodo Glimt continua a essere oggetto di analisi. Il successo per 3-2, maturato in condizioni ambientali difficili e dopo uno svantaggio iniziale, ha mostrato i due volti della squadra di Luciano Spalletti: timida e passiva all’inizio, feroce e qualitativa alla fine. A dissezionare la prestazione dei bianconeri è intervenuto Michelangelo Rampulla. L’ex portiere della Vecchia Signora, ospite della trasmissione Maracanà su TMW Radio, ha offerto una lettura critica ma costruttiva della serata europea, sottolineando come il risultato finale sia ottimo ma non debba cancellare le ombre della prima frazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Domenica 23 novembre 2025 : alla mezza maratona : Milano21, Canottieri Ticino protagonista: Alberto Rampulla terzo di categoria in 1h19’31”. Grande prova di squadra! La ASD Canottieri Ticino lascia il segno alla Milano21 – Follow Your Passion, che oggi - facebook.com Vai su Facebook
Rampulla: "Buon risultato per la Juve, dopo il primo tempo non ci speravo. Yildiz ha cambiato la gara" - L’ex portiere Michelangelo Rampulla, ospite di TMW Radio durante Maracanà, ha analizzato la serata europea delle italiane e i temi caldi del prossimo weekend. Segnala tuttojuve.com
Rampulla: "Conte conosce le dinamiche di spogliatoio, in campo era un martello" - L'ex portiere Michelangelo Rampulla è stato ospite di TMW Radio, durante Maracana. Da tuttonapoli.net
Juve, Rampulla: 'Sono scettico su questa gestione, mi sembra campata in aria' - L'ex portiere ha aggiunto: 'Una società forte deve dire che si riparte ora con un allenatore forte per un progetto triennale' ... Secondo it.blastingnews.com