A capo del Dipartimento Limbruno nuovo incarico

Il dottor Ugo Limbruno è stato nominato direttore del nuovo Dipartimento Cardio-Toraco-Neuro-Diabetologico della Asl Toscana sud est. Questa nuova unità si dedica alla gestione integrata delle patologie cardiovascolari, toraciche, neurologiche e diabetologiche, con l’obiettivo di garantire servizi più efficaci e coordinati per i pazienti della regione. La nomina sottolinea l’impegno dell’azienda sanitaria nel rafforzare l’offerta assistenziale e la qualità delle cure.

Il dottor Ugo Limbruno è stato nominato direttore del nuovo Dipartimento Cardio-Toraco-Neuro-Diabetologico della Asl Toscana sud est. Un incarico di rilievo che si affianca a quello che già lo vede alla guida della Unità operativa complessa di Cardiologia dell’area provinciale grossetana, confermandone il ruolo centrale nell’organizzazione sanitaria del territorio. La nomina è legata alla recente istituzione del dipartimento multispecialistico, pensato per rafforzare l’integrazione tra discipline ad alta complessità come cardiologia, cardiochirurgia, neurologia e diabetologia, con l’obiettivo di migliorare i percorsi di cura e la presa in carico dei pazienti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A capo del Dipartimento. Limbruno, nuovo incarico Leggi anche: Militari studenti di filosofia, l’Unibo rifiuta. Capo Esercito: “Deluso”. Rettore: “Scelta del Dipartimento”. Ministra Bernini: “Discutibile” Leggi anche: Hamas verso la scelta del nuovo leader: ecco chi può diventare nuovo capo del gruppo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A capo del Dipartimento. Limbruno, nuovo incarico; Asl Toscana sud est: il dottor Limbruno alla guida del Dipartimento Cardio-Toraco-Neuro-Diabetologico. Il medico resta anche alla guida della Cardiologia grossetana; Nuovo incarico per il dottor Limbruno: ecco quale dipartimento dirigerà; Limbruno alla guida del nuovo super dipartimento sanitario. A capo del Dipartimento. Limbruno, nuovo incarico - Il dottor Ugo Limbruno è stato nominato direttore del nuovo Dipartimento Cardio- msn.com

Asl Toscana sud est, Limbruno nominato direttore del nuovo Dipartimento dell'Ospedale di Grosseto - Il dottor Limbruno è in servizio nell’azienda sanitaria dal 2007, inizialmente come responsabile dell’Emodinamica di Grosseto ... corrieredimaremma.it

Nasce il Dipartimento cardio-toraco-neuro-diabetologico: il dottor Limbruno nominato direttore - Il dottor Ugo Limbruno è stato nominato direttore del nuovo Dipartimento cardio- grossetonotizie.com

Il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano incontra la stampa per fare il punto sulle attività della #protezionecivile italiana legate alla tragedia Crans Montana: 5gennaio, ore 16,30 Roma x.com

ETNA – COLATA LAVICA IN VALLE DEL BOVE. Cocina: “Attivate le prime misure di prevenzione” Catania, 1 gennaio 2026 – Il Capo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Sicilia, ing Salvo Cocina, aggiorna sull’attività in corso a seguito dell - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.