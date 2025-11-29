Bologna, 29 novembre 2025 – La richiesta di un corso di laurea in filosofia per i giovani ufficiali, da parte dell’Esercito. Il rifiuto della facoltà dell’Alma Mater. La delusione del capo di Stato Maggiore, il generale Carmine Masiello, che aveva fatto la richiesta. La replica del rettore Unibo, Giovanni Molari. E poi le parole della ministra dell’Università, Anna Maria Bernini. Questi sono in successione i fatti venuti fuori oggi, ecco cos’è successo punto per punto. Un corso di filosofia per i militari, il capo dell’Esercito: “L’Ateneo di Bologna ha rifiutato, la decisione mi ha deluso”. “Per creare un pensiero laterale nell'esercito, per dare la possibilità di pensare in maniera differente e uscire dallo stereotipo, ho deciso di avviare un corso di laurea in filosofia per i miei giovani ufficiali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Militari studenti di filosofia, l’Unibo rifiuta. Capo Esercito: “Deluso”. Rettore: “Scelta del Dipartimento”. Ministra Bernini: “Discutibile”