Zoe Cristofoli | Finii in mezzo alla strada mi vergognavo Iniziai a tatuarmi per ribellione è stato un errore

Zoe Cristofoli condivide il suo percorso di vita, partendo da un’infanzia difficile e dai primi lavori, fino alla scelta di tatuarsi come forma di ribellione. Ora, dopo aver vissuto momenti di imbarazzo e insicurezza, ha deciso di rimuoverli per ritrovare una nuova identità. La sua storia riflette un percorso di crescita e cambiamento, evidenziando l’evoluzione personale e il desiderio di rinnovarsi.

