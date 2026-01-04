Zoe Cristofoli | Finii in mezzo alla strada mi vergognavo Iniziai a tatuarmi per ribellione è stato un errore
Zoe Cristofoli condivide il suo percorso di vita, partendo da un’infanzia difficile e dai primi lavori, fino alla scelta di tatuarsi come forma di ribellione. Ora, dopo aver vissuto momenti di imbarazzo e insicurezza, ha deciso di rimuoverli per ritrovare una nuova identità. La sua storia riflette un percorso di crescita e cambiamento, evidenziando l’evoluzione personale e il desiderio di rinnovarsi.
Zoe Cristofoli ripercorre la sua vita, dai ricordi dell'infanzia segnata da problemi economici ai primi lavori e alla voglia di ribellione raccontata nei suoi tatuaggi, che oggi sta rimuovendo: "Ho voglia di vedermi diversa". 🔗 Leggi su Fanpage.it
