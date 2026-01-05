Zoe Cristofoli condivide l’esperienza di una rapina avvenuta nella sua abitazione, offrendo un resoconto dettagliato di quanto accaduto. Nell’intervista, la modella descrive i momenti difficili vissuti e le conseguenze di quell’episodio, tra cui un grave incidente che ha coinvolto suo figlio. La testimonianza evidenzia l’impatto di un evento traumatico sulla vita di una famiglia e la necessità di tutela e sicurezza.

Zoe Cristofoli racconta la rapina subita in casa qualche tempo fa, svelando dettagli drammatici di un episodio che ha lasciato profonde ferite nella sua vita. L’influencer e compagna di Theo Hernandez è stata ospite del podcast One More Time dove ha parlato del suo legame con il calciatore, ma anche di quella sera terribile che non ha mai dimenticato. Il racconto della rapina subita da Zoe Cristofoli. Ospite del podcast One More Time, Zoe Cristofoli ha ricordato la rapina subita qualche anno fa. All’epoca era in casa con il figlio Theo Junior quando alcuni malviventi entrarono dal garage, costringendola a rivelare il codice della cassaforte e sottraendo oggetti di valore e preziosi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zoe Cristofoli, il drammatico racconto della rapina: “Mio figlio lanciato contro il muro”

Leggi anche: Zoe Cristofoli: “Finii in mezzo alla strada, mi vergognavo. Iniziai a tatuarmi per ribellione, è stato un errore”

Leggi anche: “Mi ferivo in parti in cui non si vedeva fino a episodi sempre più forti. Sono stata ricoverata, mio padre mi ha mandato solo un messaggio”: il drammatico racconto di Veronica Satti

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Picchiata dai rapinatori, mio figlio lanciato contro il muro. Parla Zoe Cristofoli, influencer fidanzata con Theo Hernandez; Picchiata dai rapinatori, Zoe Cristofoli racconta l'incubo vissuto con il figlio e Theo Hernandez.

"Picchiata dai rapinatori, mio figlio lanciato contro il muro". Parla Zoe Cristofoli, influencer fidanzata con Theo Hernandez - Dal loro amore sono nati due meravigliosi bimbi: Theo Junior (nel 2022) e Cloe Marie (nel 2025). today.it

Zoe Cristofoli denuncia aggressione: rapina choc, figlio scagliato al muro e paura in casa Hernandez - Aggressione e rapina in casaZoe Cristofoli, ospite del podcast One More Time, ha ricostruito con precisione la rapina subita nella nuova abitazione me ... assodigitale.it

Zoe Cristofoli confessione shock dopo la rapina in casa (Video) - Scopri la vicenda drammatica che coinvolge Theo Hernandez e Zoe Cristofoli, un episodio che ha scosso i fan del calcio italiano. mondotv24.it