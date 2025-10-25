La lite con Elodie? Le mie parole sono state travisate A 23 anni non sono uscita di casa per svariati mesi avevo l’acne il corpo non mente | parla Matilda De Angelis

“A 23 anni non uscii di casa per via dell’acne e con Elodie nessuna lite: hanno travisato le mie frasi”. Matilda De Angelis si racconta. In un’intervista rilasciata al Corriere di Roma, la 30enne attrice bolognese ripercorre i dieci anni che l’hanno vista affermarsi prima come protagonista in importanti titoli del cinema italiano e ora perfino in un kolossal da quasi 50 milioni di dollari, il Dracula di Luc Besson. De Angelis esplose nel 2015 appena maggiorenne, dopo un casting al liceo Fermi di Bologna per interpretare una giovane pilota nel film Veloce come il vento che poi uscirà l’anno successivo con un buon successo di pubblico e critica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

