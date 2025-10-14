Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della presentazione del suo libro. A margine della presentazione del suo libro “La mia vita sempre al centro”, il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha risposto così ai giornalisti presenti. SUL MIO LIBRO – « Col libro voglio dare un messaggio a tutti i sognatori, a tutti quelli che vogliono raggiungere qualcosa nella vita: di non mollare e crederci, di lavorare su di loro perché alla fine avrai i risultati. Sto provando a dare una strada per i giovani per far loro capire che devi lavorare e lottare per raggiungere gli obiettivi ». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mkhitaryan spiega: «Ecco cosa intendevo con le mie parole sull’addio di Inzaghi. Differenze con Chivu? Ancora presto per dirlo, sul mio futuro…»