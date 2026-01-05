Yemen isola di Socotra da paradiso a prigione per 86 italiani | voli sospesi

L’isola di Socotra, nota per la sua biodiversità unica, è recentemente diventata scenario di un imprevisto per 86 italiani. A causa delle tensioni regionali, i voli dall’arcipelago yemenita sono stati sospesi, lasciando molti turisti bloccati e isolati. Questa situazione ha trasformato un viaggio di scoperta in una condizione di incertezza, evidenziando le difficoltà di spostamento in aree soggette a tensioni geopolitiche.

Un viaggio d'avventura si è trasformato in un incubo: sull'isola di Socotra, arcipelago dello Yemen nel cuore dell'Oceano Indiano, centinaia di turisti sono rimasti bloccati a seguito della cancellazione dei voli causata dell'escalation nelle tensioni regionali. Tra loro ci sono 86 italiani che al momento non riescono a rientrare in patria. I connazionali si trovano sparsi sull'isola, ospitati in piccoli hotel, strutture turistiche e campeggi organizzati da diversi tour operator. E il fatto che non si tratti di un unico gruppo compatto rende più difficile la gestione logistica dell'emergenza.

Yemen, centinaia di turisti bloccati sull’isola di Socotra: ci sono anche 86 italiani - Circa 400 turisti, tra cui quasi 100 italiani, sono isolati a Socotra per la chiusura dello spazio aereo legata alle tensioni regionali ... ilfattoquotidiano.it

Yemen, i turisti italiani bloccati a Socotra: “Stiamo bene, ma non abbiamo idea di quando torneremo” - Oltre 600 internazionali, di cui un centinaio di connazionali, sono bloccati sull'isola yemenita dopo la chiusura dello spazio aereo nel Paese a causa della ... repubblica.it

Yemen, scontri e voli cancellati: 400 turisti bloccati sull’isola di Socotra, 86 sono italiani x.com

LA CRISI DEL GOLFO Gli Emirati Arabi Uniti promettono di ritirare le forze dallo Yemen dopo i bombardamenti dell'Arabia Saudita «The Guardian» 31 Dec 2025 William Christou Gli Emirati Arabi Uniti hanno detto che ritireranno le loro forze rimanenti nello Ye - facebook.com facebook

