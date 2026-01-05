Yemen 86 italiani bloccati sull' isola di Socotra | cosa sta succedendo
Attualmente, 86 cittadini italiani si trovano sull’isola di Socotra, nello Yemen, e sono impossibilitati a lasciare l’area a causa della cancellazione dei voli. La situazione è determinata dalle tensioni politiche e sociali che coinvolgono il Paese da diversi giorni, influendo anche sulla mobilità internazionale. Questo scenario evidenzia le difficoltà di evacuazione e la complessità della situazione in Yemen, rendendo importante monitorare gli sviluppi e le eventuali misure di sicurezza.
Oltre 400 turisti sono bloccati sull'isola yemenita di Socotra dopo che i loro voli sono stati cancellati a causa delle tensioni che attanagliano il Paese da diversi giorni. Lo hanno dichiarato oggi all'Afp funzionari locali. "Abbiamo più di 400 turisti stranieri. i loro voli sono stati cancellati", ha dichiarato Yehya ben Afrar, vicegovernatore di Socotra responsabile della cultura e del turismo, mentre un rappresentante del governo ha riferito che 416 turisti sono sull'isola, tra cui oltre 60 russi. 86 italiani bloccati sull'isola. Tra di loro ci sono anche 86 cittadini italiani. Secondo quanto si apprende, i connazionali si trovano in vari hotel e campeggi, con diversi tour operator e non fanno dunque parte di un gruppo unico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
