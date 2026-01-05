Yemen 86 italiani bloccati sull’isola di Socotra a causa delle tensioni nel Paese

Al momento, 86 cittadini italiani si trovano sull’isola di Socotra, nello Yemen, a causa della sospensione dei voli dovuta alle tensioni tra separatisti e forze governative. La situazione ha impedito loro di lasciare l’isola, rendendo necessarie verifiche e interventi diplomatici per garantire la loro sicurezza e il ritorno in Italia.

Ottantasei cittadini italiani sono rimasti bloccati sull'isola di Socotra, a sud dello Yemen, dopo la sospensione dei voli sulla regione a causa degli scontri tra separatisti e forze governative nella parte meridionale del Paese asiatico. Secondo quanto si apprende, i connazionali si trovano in vari hotel e campeggi con diversi tour operator, e non fanno dunque parte di un gruppo unico. L'Unità di crisi, in raccordo con la Farnesina, lavora con i vari tour operator e con l'ambasciata a Riad, che è competente per lo Yemen, per agevolare il rientro. Bloccati anche numerosi turisti di diverse nazionalità.

