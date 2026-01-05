WWE | 2025 nero per The Miz nessuna vittoria in singolo per tutto l’anno

Nel 2025, The Miz ha concluso l'anno senza ottenere vittorie in incontri singoli, secondo i dati di Cagematch.net. Questo risultato si applica sia alle registrazioni televisive che agli house show, evidenziando una stagione priva di successi individuali per il wrestler. Un dato che segna un momento particolare nella sua carriera all'interno della WWE.

Secondo i dati di Cagematch.net, The Miz ha chiuso il 2025 senza una singola vittoria in match singoli, sia nelle registrazioni televisive che nel circuito degli house show. Un bilancio impietoso per uno dei wrestler più longevi del roster WWE. L’anno era iniziato male già a gennaio con una sconfitta contro Sami Zayn a Raw, e il successivo trasferimento a SmackDown non ha portato alcun cambio di rotta. The Miz ha collezionato sconfitte contro nomi di primo piano come LA Knight, Jey Uso e Jimmy Uso, ma anche contro talenti emergenti provenienti da NXT: Jacob Fatu, Je’Von Evans e Aleister Black hanno tutti avuto la meglio su di lui. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

