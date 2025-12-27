WWE | Ancora una vittoria per John Cena Pubity lo incorona Persona dell’Anno 2025
John Cena può anche aver detto addio al wrestling lottato quest’anno, ma continua a vincere, questa volta come Persona dell’Anno Pubity 2025. In un torneo a eliminazione diretta deciso dal voto dei fan e organizzato da Pubity, Cena ha superato alcune delle personalità più famose e influenti al mondo, conquistando il primo posto. In finale ha sconfitto Cristiano Ronaldo con il 55% dei voti, al termine di una sfida combattutissima. Nel tabellone figuravano nomi del calibro di Taylor Swift, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Timothée Chalamet e Lionel Messi, ma Cena ha attraversato la competizione con l’autorità che lo ha sempre contraddistinto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Leggi anche: Il Time incorona l'Intelligenza Artificiale: è la "Persona dell'Anno 2025"
Leggi anche: WWE: John Cena conferma il successo del trapianto di capelli a un anno dall’intervento
Matt Hardy difende la scelta della WWE riguardo John Cena; John Cena svela il suo momento preferito nel wrestling; WWE: Nuove speculazioni sul match di Gunther a WrestleMania 42; WWE: Sol Ruca passa all’incasso, dopo aver battuto Bayley sfiderà Chelsea Green per lo US Title.
WWE: Ancora una vittoria per John Cena, Pubity lo incorona Persona dell’Anno 2025 - John Cena può anche aver detto addio al wrestling lottato quest’anno, ma continua a vincere, questa volta come Persona dell’Anno Pubity 2025. zonawrestling.net
WWE: Le prime parole di Gunther dopo la vittoria contro John Cena - Dopo l’addio di John Cena, il messaggio social di Gunther divide i fan WWE e rilancia il dibattito tra pro wrestling e show ... spaziowrestling.it
WWE: Gunther commenta la vittoria contro John Cena - Gunther ha mantenuto la promessa di sconfiggere John Cena a Saturday Night's Main Event e commenta così la vittoria ... spaziowrestling.it
Storia, famiglia, tradizione, rilancio, vittoria. Temi non banali quelli toccati ieri da John #Elkann alla cena di Natale della @juventusfc. x.com
@follower Si può detestare un “cattivo” sul piano dello storytelling. Ma non si può superare la linea rossa che, pur non visibile, è ben tracciata. Il dopo la vittoria contro John Cena ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.