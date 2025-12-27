WWE | Ancora una vittoria per John Cena Pubity lo incorona Persona dell’Anno 2025

John Cena può anche aver detto addio al wrestling lottato quest’anno, ma continua a vincere, questa volta come Persona dell’Anno Pubity 2025. In un torneo a eliminazione diretta deciso dal voto dei fan e organizzato da Pubity, Cena ha superato alcune delle personalità più famose e influenti al mondo, conquistando il primo posto. In finale ha sconfitto Cristiano Ronaldo con il 55% dei voti, al termine di una sfida combattutissima. Nel tabellone figuravano nomi del calibro di Taylor Swift, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Sam Altman, Timothée Chalamet e Lionel Messi, ma Cena ha attraversato la competizione con l’autorità che lo ha sempre contraddistinto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

