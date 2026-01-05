Volley femminile le migliori italiane della 18a giornata di A1 Diop sempre più protagonista Nwakalor regina del muro
Ecco le principali protagoniste italiane della 18ª giornata di Serie A1 femminile di volley. Diop si conferma figura centrale, mentre Nwakalor si distingue come miglior muro. Rebecca Piva guida Milano nella ricerca di riscatto, contribuendo con prestazioni significative in attacco e ricezione. Questa giornata mette in evidenza le performance più rilevanti delle atlete italiane, offrendo uno sguardo sulle tendenze e gli sviluppi del campionato.
LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 18ª GIORNATA DI SERIE A1. REBECCA PIVA: Milano a caccia di riscatto dopo l’eliminazione in Coppa, si affida alla sua schiacciatrice che risponde presente a Macerata mettendo a segno 12 punti pesanti, con l’80% di positività in ricezione, il 52% in attacco, un ace e un muro. BINTO DIOP: Semplicemente devastante nella sfida salvezza di Perugia. Signorile le affida gran parte dei palloni che scottano e lei nonb sbaglia un colpo, portando a casa 26 punti, con il 45% in attacco, 2 muri e 3 ace. LOVETH OMORUYI: Nel segno della continuità. Non è partita da fuochi d’artificio, la sua contro Busto Arsizio ma non serve. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Volley femminile, le migliori italiane della 4a giornata di A1. Come cresce Omoruyi! Diop sempre più decisiva
Leggi anche: Volley femminile, le migliori italiane della 14a giornata di A1. Pietrini come ai bei tempi, Nervini sempre protagonista
Volley femminile, le migliori italiane della 17a giornata di A1. La migliore Egonu ferma Conegliano! Piomboni non si ferma; Velasco e De Giorgi: il cielo è azzurro sopra il volley mondiale · Pallavolo; Coppa Italia di volley femminile, in otto a caccia delle finali di Torino; Italvolley, un altro premio per Michieletto e De Gennaro.
Volley femminile, le migliori italiane della 17a giornata di A1. La migliore Egonu ferma Conegliano! Piomboni non si ferma - LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 17ª GIORNATA DI SERIE A1 LOVETH OMORUYI: Non tradisce mai. oasport.it
Egonu, niente Final Four di Coppa Italia: Milano flop a Novara, Antropova e De Gennaro avanti col brivido - Volley femminile, per Egonu niente Final Four di Coppa Italia: Milano flop a Novara, Antropova e De Gennaro avanti col brivido. sport.virgilio.it
Quando la Coppa Italia di volley femminile 2026? Orari quarti di finale, tv, streaming, incroci e tabellone - Le migliori otto squadre al termine del giornata di andata della Serie A1 di volley femminilev si sono qualificate alla Coppa Italia. oasport.it
#sport #umbria #serieC Guidonia - Perugia 1-2 Ternana - Livorno 2-1 Gubbio: riposa #volley #maschile #a1 Perugia - Milano 3-1 #volley #femminile #a1 Perugia - Cuneo 0-3 #volley #maschile #a3 Altotevere - Belluno 0-3 x.com
Lega Pallavolo Serie A Femminile. . HIGHLIGHTS CONEGLIANO - NOVARA Gli Highlights della sfida della 18^ giornata della Serie A1 Tigotà tra Imoco Volley e Igor Volley Novara La Playlist dedicata con tutte le sfide della 18^ Giornata https://www.lvf - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.