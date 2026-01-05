Volley femminile le migliori italiane della 18a giornata di A1 Diop sempre più protagonista Nwakalor regina del muro

Ecco le principali protagoniste italiane della 18ª giornata di Serie A1 femminile di volley. Diop si conferma figura centrale, mentre Nwakalor si distingue come miglior muro. Rebecca Piva guida Milano nella ricerca di riscatto, contribuendo con prestazioni significative in attacco e ricezione. Questa giornata mette in evidenza le performance più rilevanti delle atlete italiane, offrendo uno sguardo sulle tendenze e gli sviluppi del campionato.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 18ª GIORNATA DI SERIE A1. REBECCA PIVA: Milano a caccia di riscatto dopo l’eliminazione in Coppa, si affida alla sua schiacciatrice che risponde presente a Macerata mettendo a segno 12 punti pesanti, con l’80% di positività in ricezione, il 52% in attacco, un ace e un muro. BINTO DIOP: Semplicemente devastante nella sfida salvezza di Perugia. Signorile le affida gran parte dei palloni che scottano e lei nonb sbaglia un colpo, portando a casa 26 punti, con il 45% in attacco, 2 muri e 3 ace. LOVETH OMORUYI: Nel segno della continuità. Non è partita da fuochi d’artificio, la sua contro Busto Arsizio ma non serve. 🔗 Leggi su Oasport.it

