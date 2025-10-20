Volley femminile le migliori italiane della 4a giornata di A1 Come cresce Omoruyi! Diop sempre più decisiva

Oasport.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 4ª GIORNATA DI SERIE A1. STELLA NERVINI. E’ in stato di grazia. Contribuisce ad affondare Busto Arsizio con una prestazionetuta sostanza: il 71% di positività in ricezione, il 44% in attacco che porta in dote ben 13 punti di cui due sono muri pesanti. CLARA DECORTES: Semplicemente decisiva nella vittoria di Macerata contro Perugia che porta fuori la squadra marchigiana dalle acque mobili. 24 puynti, il 38% in attacco ma tante palle che scottano finisco a terra. C’è anche un ace da aggiungere al bottino. EKATERINA ANTROPOVA: Lei c’è sempre da queste parti. La barca Scandicci rischia di affondare, come a Cuneo ma l’opposta azzurra si ribella a questa situazione e mette a terra 26 palloni, contribuendo a ribaltare il derby contro Firenze. 🔗 Leggi su Oasport.it

volley femminile le migliori italiane della 4a giornata di a1 come cresce omoruyi diop sempre pi249 decisiva

© Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della 4a giornata di A1. Come cresce Omoruyi! Diop sempre più decisiva

Argomenti simili trattati di recente

Le stelle della pallavolo italiana illuminano i migliori Campionati d’Europa · Volley donne - Terminata l’estate d’oro con la nazionale, le campionesse Olimpiche e mondiali si apprestano a tornare in campo con le rispettive squadre alla ricerca di altri trofei e vittorie. Come scrive olympics.com

volley femminile migliori italianeLIVE San Giovanni in Marignano-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: vittoria senza discussione per le campionesse d’Italia! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO- oasport.it scrive

volley femminile migliori italianeVolley femminile, Milano batte Conegliano e conquista la Supercoppa italiana - break, portando a casa il primo trofeo italiano della loro storia. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Volley Femminile Migliori Italiane