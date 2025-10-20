Volley femminile le migliori italiane della 4a giornata di A1 Come cresce Omoruyi! Diop sempre più decisiva
LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 4ª GIORNATA DI SERIE A1. STELLA NERVINI. E’ in stato di grazia. Contribuisce ad affondare Busto Arsizio con una prestazionetuta sostanza: il 71% di positività in ricezione, il 44% in attacco che porta in dote ben 13 punti di cui due sono muri pesanti. CLARA DECORTES: Semplicemente decisiva nella vittoria di Macerata contro Perugia che porta fuori la squadra marchigiana dalle acque mobili. 24 puynti, il 38% in attacco ma tante palle che scottano finisco a terra. C’è anche un ace da aggiungere al bottino. EKATERINA ANTROPOVA: Lei c’è sempre da queste parti. La barca Scandicci rischia di affondare, come a Cuneo ma l’opposta azzurra si ribella a questa situazione e mette a terra 26 palloni, contribuendo a ribaltare il derby contro Firenze. 🔗 Leggi su Oasport.it
