Ubriaco infastidisce i clienti del bar e minaccia i dipendenti | arrestato

Ubriaco disturba i clienti del bar e minaccia, ripetutamente, i dipendenti. All'arrivo dei poliziotti del commissariato cittadino cerca di allontanarsi e, in stato di evidente concitazione, tenta di non farsi identificare. È per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale che gli agenti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

