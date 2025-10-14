Ferrara 38enne ubriaco minaccia i carabinieri con una forbice dopo aver aggredito la madre

Donna di 62 anni aggredita dal figlio a Ferrara: arrestato 38enne per resistenza e denunciato per maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

