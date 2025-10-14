Ferrara 38enne ubriaco minaccia i carabinieri con una forbice dopo aver aggredito la madre
Donna di 62 anni aggredita dal figlio a Ferrara: arrestato 38enne per resistenza e denunciato per maltrattamenti in famiglia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altre letture consigliate
E' scomparso da sabato: appello da "Chi l'ha visto?" per un 38enne di Ferrara http://bit.ly/2gmVzvH - facebook.com Vai su Facebook
Ferrara, 38enne ubriaco minaccia i carabinieri con una forbice dopo aver aggredito la madre - Donna di 62 anni aggredita dal figlio a Ferrara: arrestato 38enne per resistenza e denunciato per maltrattamenti in famiglia. Riporta virgilio.it
Pesta la madre e la sbatte al muro. Preso dopo le minacce ai carabinieri - L’allarme lanciato dalla malcapitata nella serata di domenica da un appartamento in via Bologna. Segnala msn.com