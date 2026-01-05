VenezuelaRodriguez giura da Presidente

Il Venezuela ha assistito alla cerimonia di giuramento di Delcy Rodriguez come presidente ad interim, davanti all’Assemblea Nazionale di Caracas. Durante la seduta, i deputati hanno espresso sostegno al presidente Nicolas Maduro, attualmente detenuto negli Stati Uniti. Questa operazione rappresenta un momento importante nella politica venezuelana, segnando un passaggio istituzionale in un contesto di tensioni e cambiamenti politici nel paese.

21.00 Delcy Rodriguez ha prestato giuramento come presidente ad interim del Venezuela davanti al fratello Jorge Rodriguez, rieletto presidente dell'Assemblea Nazionale,il Parlamento di Caracas All'inizio della seduta, i deputati hanno scandito slogan a sostegno del presidente Nicolas Maduro, catturato in un blitz dagli Usa. L'Assemblea ha anche tributato una standing ovation quando è stato indicato il posto vuoto della moglie di Maduro, Cilia Flores. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Venezuela, Delcy Rodriguez presidente ad interim

Leggi anche: Venezuela, l’esercito riconosce Rodriguez presidente ad interim. Rubio: “Illegittima”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Jorge Rodriguez fa giurare i segretari dell'Assemblea nazionale