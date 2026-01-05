Venezuela proteste a Manila contro la cattura di Maduro

Lunedì a Manila si sono svolte manifestazioni di protesta contro l’intervento militare statunitense in Venezuela. Decine di cittadini si sono radunati per esprimere il loro dissenso, evidenziando la preoccupazione per le conseguenze di un’eventuale azione militare nel paese sudamericano. Le proteste riflettono il timore di una escalation di tensioni internazionali e il desiderio di mantenere la stabilità nella regione.

Lunedì decine di persone si sono radunate a Manila, nelle Filippine, per protestare contro l’azione militare statunitense in Venezuela. La protesta è stata organizzata da una coalizione politica di sinistra davanti all’ambasciata americana nelle Filippine. Nicolas Maduro, il presidente venezuelano, è stato catturato sabato durante un attacco delle forze statunitensi alla capitale Caracas. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

