Venezuela proteste a Manila contro la cattura di Maduro

Lunedì a Manila si sono svolte manifestazioni di protesta contro l’intervento militare statunitense in Venezuela. Decine di cittadini si sono radunati per esprimere il loro dissenso, evidenziando la preoccupazione per le conseguenze di un’eventuale azione militare nel paese sudamericano. Le proteste riflettono il timore di una escalation di tensioni internazionali e il desiderio di mantenere la stabilità nella regione.

Lunedì decine di persone si sono radunate a Manila, nelle Filippine, per protestare contro l'azione militare statunitense in Venezuela. La protesta è stata organizzata da una coalizione politica di sinistra davanti all'ambasciata americana nelle Filippine. Nicolas Maduro, il presidente venezuelano, è stato catturato sabato durante un attacco delle forze statunitensi alla capitale Caracas.

Proteste davanti la Casa Bianca e in 70 città Usa contro il blitz in Venezuela - C'e' anche un'America che scende in piazza per protestare contro l'operazione militare di Donald Trump in Venezuela e la cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie. ansa.it

Attacco al Venezuela, a Milano la protesta contro Trump e la gioia degli esuli - Presidio davanti al consolato Usa di Cgil Milano, Anpi e Arci per denunciare l'intervento militare americano. rainews.it

Proteste in diversi paesi europei per condannare l'attacco degli Stati Uniti in Venezuela In risposta all'operazione militare degli Stati Uniti contro il Venezuela, i cittadini di diverse nazioni europee sono scesi in piazza per protestare, condannando l'aggressione - facebook.com facebook

Madrid, proteste contro gli attacchi Usa in #Venezuela. x.com

