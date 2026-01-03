venezuela esuli in florida esultano per la cattura di maduro

L'arresto di Nicolás Maduro, avvenuto in seguito a un'operazione statunitense, ha suscitato reazioni tra i venezuelani residenti in Florida. Molti esuli hanno espresso soddisfazione per questa svolta, considerandola un passo importante nel contesto politico venezuelano. La notizia si inserisce in un quadro di tensioni internazionali e riflette le implicazioni di un evento di grande rilievo per la regione.

Molti venezuelani residenti in Florida, negli Stati Uniti, hanno festeggiato la notizia della cattura del presidente Nicolás Maduro a seguito di un “attacco su larga scala” da parte degli Stati Uniti sabato mattina. Il presidente Donald Trump ha annunciato la straordinaria operazione notturna sui social media poche ore dopo l’attacco. Una folla si è radunata a Doral avvolta in bandiere venezuelane e ha intonato il coro “Libertà! Libertà! Libertà!”. Doral è una città di 80.000 abitanti circondata dall’area metropolitana di Miami e sede della più grande comunità venezuelana degli Stati Uniti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

