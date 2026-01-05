Venezuela potere a Rodriguez Il leader Usa | Faccia il giusto o pagherà Il Nyt | a Caracas 80 morti | Il blitz con la bestia di Kandahar

Nella notte del 3 gennaio, gli Stati Uniti hanno eseguito un'operazione militare in Venezuela, arrestando il presidente Nicolas Maduro e la moglie. Il leader statunitense ha chiesto a Maduro di agire correttamente, altrimenti subirà conseguenze. Secondo il New York Times, l'operazione ha causato almeno 80 morti a Caracas. La situazione rimane tesa, con sviluppi politici e militari ancora da monitorare attentamente.

