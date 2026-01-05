Venezuela potere a Rodriguez Il leader Usa | Faccia il giusto o pagherà Il Nyt | a Caracas 80 morti | Il blitz con la bestia di Kandahar
Nella notte del 3 gennaio, gli Stati Uniti hanno eseguito un'operazione militare in Venezuela, arrestando il presidente Nicolas Maduro e la moglie. Il leader statunitense ha chiesto a Maduro di agire correttamente, altrimenti subirà conseguenze. Secondo il New York Times, l'operazione ha causato almeno 80 morti a Caracas. La situazione rimane tesa, con sviluppi politici e militari ancora da monitorare attentamente.
Nella notte del 3 gennaio gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare sul Venezuela che ha portato all'arresto del presidente Nicolas Maduro e della moglie. Meloni sente il premio Nobel Machado. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Trump a Delcy Rodriguez: «Faccia il giusto o pagherà più di Maduro» | Il drone "bestia di Kandahar", la vice infedele: il blitz a Caracas
Leggi anche: Il drone "Bestia di Kandahar" usato dagli Usa nell'operazione in Venezuela. Washington prima di agire aveva offerto a Maduro l'esilio in Turchia
Rodriguez presidente, Trump avverte: Faccia la cosa giusta o pagherà. E rilancia sulla Groenlandia - Il figlio di Maduro ai venezuelani: Scendete in strada; Venezuela-Usa, le notizie in diretta sull'attacco | Caracas, il potere a Delcy Rodriguez. E Trump la minaccia: «Faccia le cose giuste o pagherà un prezzo più alto di Maduro». Il NYT: «Nell'attacco almeno 80 morti»; Più Rodriguez che Machado: i calcoli di Trump per gestire il futuro del Venezuela; L'esercito riconosce Rodríguez, ma Rubio: “Non è legittima”. Trump: faccia le cose giuste o pagherà.
