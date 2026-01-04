Trump a Delcy Rodriguez | Faccia il giusto o pagherà più di Maduro | Il drone bestia di Kandahar la vice infedele | il blitz a Caracas

Nella notte del 3 gennaio, gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare in Venezuela, arrestando il presidente Nicolas Maduro e sua moglie. Successivamente, Donald Trump ha rivolto un messaggio a Delcy Rodriguez, avvertendola di agire correttamente o affrontare conseguenze maggiori. L'episodio ha suscitato attenzione internazionale, evidenziando una fase di tensione tra le autorità venezuelane e gli Stati Uniti.

Nella notte del 3 gennaio gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare sul Venezuela che ha portato all'arresto del presidente Nicolas Maduro e della moglie. Meloni sente il premio Nobel Machado. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

