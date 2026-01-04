Trump a Delcy Rodriguez | Faccia il giusto o pagherà più di Maduro | Il drone bestia di Kandahar la vice infedele | il blitz a Caracas

Nella notte del 3 gennaio, gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare in Venezuela, arrestando il presidente Nicolas Maduro e sua moglie. Successivamente, Donald Trump ha rivolto un messaggio a Delcy Rodriguez, avvertendola di agire correttamente o affrontare conseguenze maggiori. L'episodio ha suscitato attenzione internazionale, evidenziando una fase di tensione tra le autorità venezuelane e gli Stati Uniti.

Venezuela, Trump: “Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà prezzo alto” - “Se Delcy Rodriguez non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro”. strettoweb.com

