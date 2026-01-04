Il drone Bestia di Kandahar usato dagli Usa nell' operazione in Venezuela Washington prima di agire aveva offerto a Maduro l' esilio in Turchia

4 gen 2026

Il drone RQ-170 Sentinel, noto anche come la 'Bestia di Kandahar', avrebbe avuto una parte nell’Operazione Absolute Resolve, la missione americana che ha portato alla cattura Nicolás Maduro. Lo riportano diverse testate giornalistiche militari e internazionali. Tra questi l’australiana Abc News che pubblica un filmato verificato condiviso da un tracker Osint (Open Source Intelligence) che mostra. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Il drone "Bestia di Kandahar" usato dagli Usa nell'operazione in Venezuela. Washington prima di agire aveva offerto a Maduro l'esilio in Turchia

L'offerta Usa era giunta a fine dicembre e prevedeva che Maduro lasciasse il Venezuela in cambio di concessioni all'industria petrolifera di Caracas.

RQ-170 Sentinel, noto anche come la 'Bestia di Kandahar', avrebbe avuto una parte nell'Operazione Absolute Resolve, la missione americana che ha portato alla cattura Nicolás Maduro.

Absolute Resolve è stata una combinazione di «muscoli», mezzi speciali, intelligence e trattative dietro le quinte.

