Il drone Bestia di Kandahar usato dagli Usa nell' operazione in Venezuela Washington prima di agire aveva offerto a Maduro l' esilio in Turchia

Il drone RQ-170 Sentinel, noto anche come la 'Bestia di Kandahar', avrebbe avuto una parte nell'Operazione Absolute Resolve, la missione americana che ha portato alla cattura Nicolás Maduro. Lo riportano diverse testate giornalistiche militari e internazionali. Tra questi l'australiana Abc News che pubblica un filmato verificato condiviso da un tracker Osint (Open Source Intelligence) che mostra.

Venezuela, il drone "Bestia di Kandahar": ecco l'arma che ha fatto crollare Maduro

La "Bestia di Kandahar" arma decisiva nella cattura di Maduro? L'indiscrezione e cosa è il drone è RQ-170 Sentinel

Il drone "Bestia di Kandahar" usato dagli Usa nell'operazione in Venezuela. Washington prima di agire aveva offerto a Maduro l'esilio in Turchia - L'offerta Usa era giunta a fine dicembre e prevedeva che Maduro lasciasse il Venezuela in cambio di concessioni all'industria petrolifera di Caracas.

La "Bestia di Kandahar", il drone avvistato in un video in Venezuela - 170 Sentinel, noto anche come la 'Bestia di Kandahar', avrebbe avuto una parte nell’Operazione Absolute Resolve, la missione americana che ha portato alla cattura Nicolás Maduro. lasicilia.it

I retroscena dell''operazione Usa in Venezuela: il drone «bestia di Kandahar», le ipotesi sul tradimento della vice di Maduro (e le foto di Trump «senza protezioni») - Absolute Resolve è stata una combinazione di «muscoli», mezzi speciali, intelligence e trattative dietro le quinte. corriere.it

I retroscena dell'operazione «Absolute resolve»: il drone «bestia di Kandahar», le ipotesi sul tradimento della vice di Maduro (e le foto di Trump «senza protezioni») | La Cina agli Usa: rilasciatelo subito x.com

