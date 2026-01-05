Venezuela Landini | Qui per difendere un' idea di mondo che non è quella di Trump

Il ministro venezuelano Landini esprime preoccupazione riguardo alle attuali tensioni internazionali, sottolineando come alcuni attori promuovano un modello di ordine mondiale basato sulla forza e sui conflitti, piuttosto che sulla pace e il dialogo. In un contesto di crescente instabilità, si evidenzia l'importanza di difendere valori di cooperazione e rispetto reciproco, contrastando le dinamiche che minano la stabilità globale.

Per Landini Maduro è "un presidente eletto dal popolo. L'opposizione venezuelana si preoccupi per il suo arresto" - Il segretario della Cgil commenta la crisi in Venezuela a margine della manifestazione organizzata a Roma: "Siamo qui per difendere un ordine mondiale che non è quello di Trump, Putin o Netanyahu" ... ilfoglio.it

Gaza, Landini "In piazza per difendere l'umanità e la Costituzione" - "Il Governo dovrebbe essere orgoglioso di queste manifestazioni perché difendono l'umanità, la solidarietà, le persone perbene che vogliono difendere anche l'onore di questo Paese. notizie.tiscali.it

L'altro ieri no Tav viaggiando però sui treni senza biglietto, ieri ProPal a sognare di capitanare la Floptilia come tanti piccoli Capitan Findus , oggi ProMaduro ignorando il fatto che in Venezuela lo sciopero del venerdi in salsa Landini porterebbe dritti dritti nelle - facebook.com facebook

Spero che adesso sia più chiaro a tutti come la polemica mistificatoria e montata ad arte contro Landini qualche settimana fa non avesse ragione d'essere (non a caso certe voci che erano indignate oggi giustificano Trump...) #cortigianeria #Venezuela x.com

