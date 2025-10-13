Balotelli sulla Nazionale | A volte vedo che manca quella voglia di difendere la maglia

L'ex giocatore del Milan, Mario Balotelli, invitato al Festival dello Sport di Trento, ha parlato della Nazionale e del giovane Camarda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Balotelli sulla Nazionale: “A volte vedo che manca quella voglia di difendere la maglia”

Balotelli a sorpresa: "Dovevo andare alla Juve, ma poi Raiola... Nazionale? Non hanno mentalità" - Tra i tanti ospiti al Festival dello Sport in scena a Trento anche l'ex Milan ed Inter Mario Balotelli. Come scrive tuttosport.com

Balotelli: "Camarda ed Esposito sono forti. Mondiale? Ci qualificheremo" - Intervistato sul palco del Festival dello Sport di Trento, Mario Balotelli ha parlato così della Nazionale e dei giovani bomber Camarda e Pio Esposito. Scrive fantacalcio.it