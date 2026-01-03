In Venezuela, la scena politica vede la sinistra impegnata a sostenere Maduro, criticando al contempo Trump e Meloni. La visita di Trump rappresenta una possibile svolta per le libertà nel paese, mentre la sinistra difende le proprie posizioni, spesso in contrasto con il diritto internazionale. Fidanza interviene con fermezza, mettendo fine alle polemiche e offrendo una prospettiva più equilibrata sulla situazione.

Mentre il blitz di Trump apre la speranza per la libertà in Venezuela, il Campo largo della sinistra rosso-verde insorge per difendere il diritto internazionale a senso unico. Non è bastata la cattura di un dittatore che per anni ha affamato il suo popolo, torturato oppositori e trasformato una nazione in un hub del narcotraffico. Non è bastata la prospettiva di restituire la democrazia al “bravo pueblo” venezuelano e al legittimo presidente eletto, Edmundo González Urrutia . Per la sinistra italiana, dal Pd di Elly Schlein ai nostalgici di Avs, passando per lo pseudo-“neutralista” Giuseppe Conte, e per la immancabile barricadera Laura Boldrini, il vero nemico non è il tiranno Maduro, ma Donald Trump. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Venezuela, la sinistra s’affanna a difendere il compagno Maduro e attacca Trump e Meloni. Fidanza li zittisce tutti in un sol colpo

Leggi anche: Venezuela, il delirio della sinistra su Meloni: "Condanni attacco a Maduro"

Leggi anche: Trump non attacca il Venezuela: “Ma Maduro ha le ore contate”. E blocca la fornitura di Tomahawk all’Ucraina

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Venezuela Libero: catturato il dittatore Maduro Si chiude la pagina di una brutale e sanguinaria dittatura comunista che ha privato il popolo di tutto, di beni, di assistenza sanitaria, di libertà, di futuro. Si chiude l’era della “Tumba” il terribile centro di detenzio - facebook.com facebook

Sinistra Italiana (@SI_sinistra) / Posts / X x.com