Un’altra nave da guerra Usa al largo del Venezuela Caracas | Gli Usa preparano un conflitto

Quotidiano.net | 26 ott 2025

Washington, 26 ottobre 2025 – Non solo la gigantesca portaerei Gerald R. Ford, ai Caraibi è giunta anche la nave lanciamissili USS Gravely insieme a un'unità di marines. L'imbarcazione da guerra statunitense è infatti arriva a Port of Spain, capitale di  Trinidad e Tobago, ad appena 10 chilometri dalle coste del Venezuela. La sua presenza è ufficialmente giustificata da esercitazioni congiunte con lo Stato insulare dell'America centrale, ma si inserisce in un contesto di alta tensione tra Donald Trump e Nicolas Maduro. Il presidente Usa ha infatti lanciato una pesante campagna militare contro le organizzazioni dedite al narcotraffico in America Latina, ma Caracas lo accusa di "preparare una guerra" contro il Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

