Usa aumenta il peso degli hedge fund sui bond del Tesoro
Fonti finanziarie svizzere, tra cui il quotidiano di Zurigo Neue Zürcher Zeitung (Nzz), evidenziano un a crescente e pericolosa dipendenza del Tesoro americano dagli hedge fund. Con il denaro affidato loro dagli investitori, gli hedge fund operano in tutti i settori economici: dalle monete alle materie prime, dalle azioni ai bond e ai derivati. Sempre alla ricerca di alti profitti, sperimentano tecniche molto speculative. Inoltre, usano il cosiddetto leverage, investendo capitali superiori alla dotazione del fondo mediante denaro preso a prestito. Si sottolinea che il 70% di tutti gli hedge fund ha sede nelle Isole Cayman, cioè fuori dai confini statunitensi e, quindi, non è soggetto alle leggi americane. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
