Venezuela Delcy Rodríguez abbassa i toni e invita Trump al dialogo | Collaboriamo per uno sviluppo condiviso Meritiamo pace e sovranità

Delcy Rodríguez, rappresentante del Venezuela, ha invitato gli Stati Uniti a superare le tensioni e avviare un dialogo costruttivo. In un appello alla cooperazione, ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme per uno sviluppo condiviso nel rispetto del diritto internazionale, promuovendo pace e sovranità. L'iniziativa mira a rafforzare la convivenza tra i due paesi e a favorire un percorso di dialogo e collaborazione stabile.

«Invitiamo il governo degli Stati Uniti a collaborare con noi su un programma di cooperazione orientato allo sviluppo condiviso nel quadro del diritto internazionale per rafforzare una duratura convivenza comunitaria». Lo ha scritto sul suo account Instagram Delcy Rodríguez, la neo-presidente ad interim venezuelana, dopo la cattura di Nicolas Maduro in un blitz voluto dallo stesso Donald Trump. Il messaggio «del Venezuela al mondo, e agli Stati Uniti» sembra quasi arrivare in risposta alle minacce del presidente americano che aveva avvertito Rodriguez che avrebbe «pagato un prezzo molto alto » se non si fosse conformata alle richieste degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Trump: "Delcy Rodriguez deve darci accesso totale al Venezuela. Cuba? È pronta a cadere" Leggi anche: Delcy Rodríguez è la presidente del Venezuela ad interim, ma arrivano già le prime minacce di Trump La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Venezuela. La presidente incaricata Delcy Rodriguez guida il Consiglio dei ministri mentre migliaia di venezuelani si mobilitano a Caracas per chiedere il rilascio del presidente rapito dalle truppe statunitensi in un'operazione militare respinta a livello internaz x.com Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alla nuova leader venezuelana, Delcy Rodriguez, un "accesso totale" alVenezuela in termini di risorse naturali e di altro tipo. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.