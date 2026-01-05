Venezuela Delcy Rodríguez abbassa i toni e invita Trump al dialogo | Collaboriamo per uno sviluppo condiviso Meritiamo pace e sovranità

Delcy Rodríguez, rappresentante del Venezuela, ha invitato gli Stati Uniti a superare le tensioni e avviare un dialogo costruttivo. In un appello alla cooperazione, ha sottolineato l'importanza di lavorare insieme per uno sviluppo condiviso nel rispetto del diritto internazionale, promuovendo pace e sovranità. L'iniziativa mira a rafforzare la convivenza tra i due paesi e a favorire un percorso di dialogo e collaborazione stabile.

«Invitiamo il governo degli Stati Uniti a collaborare con noi su un programma di cooperazione orientato allo sviluppo condiviso nel quadro del diritto internazionale per rafforzare una duratura convivenza comunitaria». Lo ha scritto sul suo account Instagram Delcy Rodríguez, la neo-presidente ad interim venezuelana, dopo la cattura di Nicolas Maduro in un blitz voluto dallo stesso Donald Trump. Il messaggio «del Venezuela al mondo, e agli Stati Uniti» sembra quasi arrivare in risposta alle minacce del presidente americano che aveva avvertito Rodriguez che avrebbe «pagato un prezzo molto alto » se non si fosse conformata alle richieste degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

