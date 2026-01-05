Delcy Rodríguez è la presidente del Venezuela ad interim ma arrivano già le prime minacce di Trump

Delcy Rodríguez, attuale presidente del Venezuela ad interim, è stata nominata dalla Corte Suprema dopo la cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti. La nomina avviene nel contesto di crescenti tensioni internazionali, con le prime minacce provenienti dall’amministrazione americana. Questa situazione apre a possibili sviluppi politici e diplomatici nel paese.

Dopo la cattura del dittatore venezuelano Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti, nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, la Corte Suprema del Venezuela ha nominato la sua vice, Delcy Rodríguez, come presidente ad interim. Un tentativo di riportare l’ordine in un Paese in tumulto, la cui situazione politica, al momento, appare più incerta che mai. Il botta e risposta con gli Stati Uniti. La mattina successiva al raid statunitense, Rodríguez è stata tra le prime a intervenire. Parlando in pubblico, ha condannato l’operazione autorizzata da Donald Trump e chiedendo al governo americano di provare che l’ex leader fosse ancora vivo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

