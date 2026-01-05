Trump | Delcy Rodriguez deve darci accesso totale al Venezuela Cuba? È pronta a cadere

Domenica, a bordo dell’Air Force One, il presidente Donald Trump ha commentato la situazione in Venezuela e Cuba. Ha sottolineato la necessità di ottenere un accesso completo in Venezuela e ha affermato che Cuba potrebbe essere vicina a un cambiamento di regime. Le sue dichiarazioni riflettono le tensioni e le sfide geopolitiche nella regione, suscitando attenzione sui possibili sviluppi futuri.

Domenica il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con i giornalisti sull’Air Force One. Trump ha affermato di volere che la vicepresidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, fornisca “accesso totale” al Paese. “Abbiamo bisogno di accedere al petrolio e ad altre cose nel loro Paese che ci permettano di ricostruirlo”, ha detto. Alla domanda se stesse considerando di intraprendere un’azione militare contro Cuba, Trump ha detto che il Paese “sta andando a rotoli. Cuba è pronta a cadere ”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Trump: "Delcy Rodriguez deve darci accesso totale al Venezuela. Cuba? È pronta a cadere" Leggi anche: Trump senza freni sul Venezuela: «Abbiamo noi il controllo, accesso totale al petrolio». Poi minaccia anche Colombia, Cuba e Messico Leggi anche: Delcy Rodriguez alla guida del Venezuela: il ministro del Petrolio che deve trattare con Trump Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Trump: Delcy Rodriguez deve darci accesso totale al Venezuela. Cuba? È pronta a cadere; Chi è Delcy Rodriguez, l'ex vice di Maduro che prova a resistere a Trump: «Difenderemo il Paese»; Delcy Rodríguez, la signora del petrolio che deve trattare con Washington; Trump: Comandiamo noi, accesso totale al petrolio. Poi minaccia Groenlandia, Colombia e Messico - Aggiornamento del 05 Gennaio delle ore 07:25. Trump: "Delcy Rodriguez deve darci accesso totale al Venezuela. Cuba? È pronta a cadere" - (LaPresse) Domenica il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con i giornalisti sull'Air Force One. stream24.ilsole24ore.com

Chi è Delcy Rodriguez, la vicepresidente del Venezuela che rischia di pagare "un prezzo molto alto" - È bastato che la vicepresidente succeduta a Nicolas Maduro annunciasse di avere intenzione di "di ... affaritaliani.it

Le minacce di Trump a Delcy Rodríguez. L'intervento americano potrebbe non terminare in Venezuela - Per il presidente americano se la vicepresidente venezuelana "non fa ciò che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di Maduro". ilfoglio.it

Se Delcy Rodriguez "non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a The Atlantic, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. : ANSA/ JOE RAEDLE - facebook.com facebook

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alla nuova leader venezuelana, Delcy Rodriguez, un "accesso totale" alVenezuela in termini di risorse naturali e di altro tipo. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.