In Venezuela, l’85% della popolazione si considera soddisfatta, ma le strade di Caracas sono silenziose durante le celebrazioni, che non si svolgono per rispetto o entusiasmo, bensì per timore. La paura di ripercussioni impedisce ai venezuelani di manifestare apertamente la propria opinione, anche in momenti che potrebbero sembrare di gioia o di vittoria. Questa situazione riflette un clima di incertezza e cautela diffuso tra la popolazione.

Nessuno festeggia per le vie di Caracas la cattura del presidente-dittatore Nicolas Maduro, ma solo per paura. Ma, soprattutto, nessuno protesta contro il raid Usa. “Direi che l’85% della popolazione è contenta, anche se non si festeggia, perché dopo 26 anni di regime c’è molta paura”. Così un italiano che vive in Venezuela, intercettato dall’Adnkronos che preferisce restare anonimo per il timore di conseguenze. “In questo momento c’è grande incertezza, perché non si sa se il regime cadrà, se ci saranno nuovi bombardamenti americani”, dice, riportando anche le voci di chi a Caracas e in tutto il Paese ritiene che Maduro sia stato consegnato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La voce di un italiano che vive a Caracas: “L’85% dei venezuelani è contento, non festeggia solo per paura”

