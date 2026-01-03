Venezuela italiana a Caracas sotto choc | Casa tremava per esplosioni file infinite ai negozi

Un residente italiano a Caracas descrive un'esperienza di forte disagio a causa delle esplosioni e dei bombardamenti che scuotono la città. La sua abitazione, situata lontano dal centro degli scontri, ha comunque subito effetti traumatici, e le lunghe file ai negozi testimoniano le difficoltà quotidiane di una popolazione colpita da eventi violenti. Questa situazione evidenzia le sfide di vivere in un contesto di instabilità politica e sociale.

(Adnkronos) – ''Tremava a ogni esplosione la casa'' dove vive a Caracas, ''il bombardamento ci ha svegliati'', anche se siamo ''lontani dal centro degli eventi''. Lo racconta al telefono con l'Adnkronos Dora Gallo, rappresentante della comunità italiana a Caracas: "Stiamo bene, grazie a Dio!'', ma ''siamo ancora sotto choc per quello che sta succedendo a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

