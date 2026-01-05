Vecchioni | I nostri ragazzi vivono nella nebbia e gridano il loro disagio I cuoricini sui social? Sono una richiesta d’identità
Roberto Vecchioni commenta il vissuto dei giovani, evidenziando come spesso si trovino immersi in una realtà complessa e silenziosa, comunicata anche attraverso i social. Secondo lui, i cuoricini e i segni online rappresentano una richiesta di identità in un mondo in continua trasformazione. Questa posizione invita a riflettere sul significato delle nuove modalità di espressione giovanile, contrapponendole alla staticità degli adulti e alla loro perdita di protagonismo.
Vecchioni difende i giovani che "vivono nella nebbia" e i loro linguaggi social, contrapponendo il loro disagio alla rassegnazione degli adulti che hanno smesso di lottare. Il professore invita i docenti a mantenere vivo il dialogo tramite la condivisione costante del sapere, unica bussola per orientare ragazzi in cerca d'identità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
