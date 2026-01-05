Vecchioni | I nostri ragazzi vivono nella nebbia e gridano il loro disagio I cuoricini sui social? Sono una richiesta d’identità

Roberto Vecchioni commenta il vissuto dei giovani, evidenziando come spesso si trovino immersi in una realtà complessa e silenziosa, comunicata anche attraverso i social. Secondo lui, i cuoricini e i segni online rappresentano una richiesta di identità in un mondo in continua trasformazione. Questa posizione invita a riflettere sul significato delle nuove modalità di espressione giovanile, contrapponendole alla staticità degli adulti e alla loro perdita di protagonismo.

