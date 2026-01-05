Vade retro Winter Uglies Se al rientro dalle ferie lo specchio rimanda pelle spenta e capelli sfibrati ecco come recuperare splendore alla faccia dell' inverno

Dopo le festività, è comune notare una pelle spenta e capelli deteriorati. A gennaio, il desiderio di riprendere la routine quotidiana si accompagna spesso a una fase di recupero di energia e bellezza. In questa guida, troverai consigli pratici e semplici strategie per riscoprire luminosità e vitalità, affrontando l’inverno con un approccio equilibrato e naturale.

G ennaio porta con sé il ritorno al tran tran quotidiano, oltre allo sforzo per recuperare la forma fisica dopo maxi tavolate, brindisi e panettoni. Se a ciò si aggiunge il winter blues, cioè l’umore basso, il freddo pungente, gli sbalzi termici tra interno ed esterno, ecco che la pelle appare opaca e i capelli anche. Su TikTok si parla di “ Winter Uglies”, espressione virale che ironizza sul piccolo dramma invernale di guardarsi allo specchio e non piacersi troppo. Ma il trend Winter Uglies propone anche rimedi concreti per recuperare uno sguardo fresco, una pelle radiosa e una chioma brillante. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Vade retro Winter Uglies. Se, al rientro dalle ferie, lo specchio rimanda pelle spenta e capelli sfibrati, ecco come recuperare splendore (alla faccia dell'inverno) Leggi anche: Idratazione, skincare e piccoli rituali di bellezza per pelle e capelli: l'attrice 58enne racconta i segreti dietro il suo splendore senza tempo Leggi anche: Vade retro, Satana! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. How To Beat The "Winter Uglies," According To BeautyTok - Winter has a way of kicking your butt like that. bustle.com It’s not just you — we’re all experiencing the winter uglies - It’s supposed to be the most wonderful time of the year, but apparently my face didn’t get the memo. metro.co.uk

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.