L a difficile separazione dall’ex marito Keith Urban non ha aggiunto una ruga al viso di Nicole Kidman. Da Gillian Owens in Practical Magic a Isabel Bigelow in Bewitched, la star di Hollywood ha sempre incantato il grande schermo con uno splendore beauty senza tempo. Qual è il suo segreto? L’attrice 58enne lo ha confessato a Harper’s Bazaar. N essun incantesimo, solo una forte dose di idratazione quotidiana, cura costante e accettazione di sé. Lo stile di Nicole Kidman. guarda le foto La routine che illumina la pelle. Per Nicole Kidman il segreto di una pelle luminosa e sana risiede nell’attenzione quotidiana ai dettagli e nella costanza dei gesti. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Idratazione, skincare e piccoli rituali di bellezza per pelle e capelli: l'attrice 58enne racconta i segreti dietro il suo splendore senza tempo

