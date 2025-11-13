Vade retro Satana!

Mi paiono contraddittori i 5 Stelle sulla patrimoniale evocata da Landini. Sono favorevoli a Reddito di cittadinanza e salario minimo, però sono contrari o dubbiosi sulla patrimoniale. V’è da dire che Conte ha sempre parlato di tassare gli extraprofitti di banche, giganti del web e industrie delle armi, ma in prima persona non ha mai parlato di patrimoniale. Massimo Poggio via Facebook Gentile lettore, Landini è stato ingenuo a evocare la patrimoniale e il Pd ancora di più. Dovevano sapere che la parola stessa “patrimoniale” è un tabù, tanto che Berlusconi, il più patrimonializzabile degli italiani, la brandiva come i monaci medievali usavano la croce per scacciare il diavolo: Da lì a parlare di “comunisti” è un attimo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

