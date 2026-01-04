Letizia Ciampi, 47 anni, è deceduta a Fuerteventura per un edema polmonare, dopo aver trascorso un viaggio di Capodanno in Spagna. Ritornata in Italia, aveva già subito due dimissioni ospedaliere, ma i primi sintomi erano stati trascurati. La vicenda evidenzia l'importanza di monitorare attentamente segnali di disagio e di intervenire tempestivamente per prevenire tragedie impreviste.

Il viaggio per Capodanno e i primi sintomi ignorati. Un viaggio iniziato come una breve fuga di Capodanno e finito in tragedia. Letizia Ciampi, 47 anni, fiorentina, agente di commercio e volto conosciuto anche per il suo impegno politico, è stata trovata morta il 2 gennaio nella stanza di un B&B a Fuerteventura, alle Canarie, dove era arrivata il 31 dicembre con un volo da Pisa. Poco dopo l’atterraggio, secondo il racconto degli amici Patrizia e Davide, la donna avrebbe iniziato ad accusare dolori al petto e difficoltà respiratorie, sintomi che l’hanno spinta a recarsi al pronto soccorso locale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Letizia Ciampi dimessa due volte dall’ospedale: morta a 47 anni per edema polmonare a Fuerteventura

Leggi anche: I medici scambiano edema polmonare per “stress”: Letizia Ciampi muore a Fuerteventura a 47 anni

Leggi anche: I medici scambiano edema polmonare per “stress”: Letizia Ciampi muore a Fuerteventura a 47 anni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Letizia morta a 47 anni alle Canarie: “In ospedale per dolori al petto, è stata dimessa due volte”; Letizia Ciampi trovata morta nella stanza di un hotel, era stata dimessa due volte dall'ospedale: edema polmonarescambiato per stress; Fuerteventura, dimessa due volte dall'ospedale: turista fiorentina trovata morta; Muore a 47 anni a Fuerteventura, la madre è di Reggello: dolore per la fiorentina Letizia Ciampi.

Letizia morta a 47 anni alle Canarie: “In ospedale per dolori al petto, è stata dimessa due volte” - Dramma a Fuerteventura, l’agente di commercio Letizia Ciampi era volata nell’isola per le vacanze il 31 dicembre. msn.com