Letizia Ciampi dimessa due volte dall’ospedale | morta a 47 anni per edema polmonare a Fuerteventura
Letizia Ciampi, 47 anni, è deceduta a Fuerteventura per un edema polmonare, dopo aver trascorso un viaggio di Capodanno in Spagna. Ritornata in Italia, aveva già subito due dimissioni ospedaliere, ma i primi sintomi erano stati trascurati. La vicenda evidenzia l'importanza di monitorare attentamente segnali di disagio e di intervenire tempestivamente per prevenire tragedie impreviste.
Il viaggio per Capodanno e i primi sintomi ignorati. Un viaggio iniziato come una breve fuga di Capodanno e finito in tragedia. Letizia Ciampi, 47 anni, fiorentina, agente di commercio e volto conosciuto anche per il suo impegno politico, è stata trovata morta il 2 gennaio nella stanza di un B&B a Fuerteventura, alle Canarie, dove era arrivata il 31 dicembre con un volo da Pisa. Poco dopo l’atterraggio, secondo il racconto degli amici Patrizia e Davide, la donna avrebbe iniziato ad accusare dolori al petto e difficoltà respiratorie, sintomi che l’hanno spinta a recarsi al pronto soccorso locale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
